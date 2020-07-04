شكرا لقرائتكم خبر عن البيان العسكري رقم ( 2 ) للحوثيين خلال عدة ساعات ( تفاصيل متسارعة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهمت جماعة الحوثيين التحالف العربي، اليوم الجمعة، بشن 27 غارة جوية على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مصدر عسكري في بيان نقلته وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الجماعة إن طيران التحالف شن في محافظة صنعاء غارة على مديرية سنحان وثلاث غارات على منطقة الوتدة بمديرية خولان ، وغارتين على شركة التنقيب عن الذهب في منجم صلب بمديرية نهم.. . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأشار إلى أن الطيران استهدف بغارتين الجمارك وشن غارة على منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة.

وذكر المصدر أن تم تنفيذ غارتين على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، و16 غارة على مديريتي العبدية وماهلية بمحافظة مأرب.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع تنفيذ عملية واسعة باتجاه خميس مشيط ونجران (جنوبي السعودية).

وأوضح في بيان نقلته وكالة سبأ الحوثية أن سلاح الجو نفذ عملية واسعة، بعدد كبير من طائرات قاصف 2K المسيرة.

وزعم سريع أن العملية التي أصابت أهدافها بدقة "حد قوله" استهدفت غرفة العمليات والتحكم في مطار نجران، ومخازن الأسلحة، ومرابض الطائرات، في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وأهدافا عسكرية أخرى.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن الجمعة، اعتراض وتدمير 4 مسيّرات مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه الاراضي السعودية.