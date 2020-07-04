شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير الخارجية الباكستاني بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام من اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد في إسلام اباد.

وأعلن قرشي، اليوم الجمعة، عن إصابته بالفيروس، إذ قال على تويتر: "ظهر اليوم.. شعرت بحمى بسيطة فبادرت بعزل نفسي على الفور في المنزل".

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و خالط قرشي، في الأيام الماضية، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في البرلمان وخلال اجتماع حكومي يوم الأربعاء، وعدد من المسؤولين الآخرين.

يذكر أن باكستان كانت قد سجلت 221896 حالة إصابة بفيروس كورونا و4451 حالة وفاة.