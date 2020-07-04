شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. مصر تصدر البيان رقم "1" ضد إثيوبيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة الموارد المائية والري، خلال الساعات الماضية أنه لا زالت هناك خلافات جوهرية مع إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة.

وأكد البيان استمرار الخلافات “الجوهرية” بين مصر والسودان، وإثيوبيا بعد استئناف مفاوضات سد النهضة بوساطة تقودها جنوب إفريقيا.

وجاء في البيان أنه “تم يوم الجمعة 3 يوليو 2020 استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة … بحضور المراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الإفريقي”.

وأضاف البيان: “قامت كل من مصر والسودان وإثيوبيا باستعراض موقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت أنه لا تزال هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات غدا بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء”.