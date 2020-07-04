شكرا لمتابعة خبر عن بتوجيهات إماراتية قائد قوات العمالقة يصل العاصمة عدن .. لهذا السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن لقاء جمع قائد الوية العمالقة العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي مع قائد الدعم والإسناد بعد العميد محسن الوالي بناء على توجيه إماراتية صدرت للمحرمي غادر على اثرها الساحل الغربي متجها لعدن لعقد هذا اللقاء والذي يضم عدد من القيادات العسكرية والأمنية في الوية الدعم والإسناد والحزام الأمني ​​المدعوم إماراتيا.

وناقش اللقاء الأوضاع الأمنية والعسكرية في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة والدور الأمني ​​والعسكريين التي تقوم بها قوات الدعم والإسناد من أجل حفظ الأمن واستقرار المواطن.

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وأشاد قائد قوات ألوية العمالقة أبو زرعة المحرمي ، بالدور الذي تلعبه قيادة وأفراد الدعم والإسناد والأحزمة الأمنية في الدفاع عن العاصمة عدن والمحافظات المجاورة ، مضيفا أن قوات الدعم والإسناد هي القوات الأمنية والعسكرية المجاورة.

حضر اللقاء العميد نصر عاطف المشوشي قائد اللواء الأول دعم وإسناد ، والنقيب ناجي اليهري قائد الكتيبة الخامسة عاصفة ، والنقيب مفيد اليهري قائد حماية السجن المركزي بعدن.

وكان يوم أمس قد التقى القائد أبو زرعة المحرمي ، مع قائد عمليات الدعم والإسناد العقيد عوض السعدي ومدير دائرة الإمداد والتموين لقوات الدعم والإسناد العقيد وسيم العمري.