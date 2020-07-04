شكرا لمتابعة خبر عن شاهد ماقاله محلل سياسي سعودي عن سقطرى وموقف السعوديه ووضعها من ذلك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي ، المهندس سلطان الطيار ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

‏شئنا أم أبينا التحالف في مأزق حقيقي حتى تعود ‎سقطرى لأهلها ، وتحت سيادة شرعية اليمن ولن يقف أحد أو يصدق أن هدف استعادة الشرعية في صنعاء ممكن ، إذا كانت جزيرة بعيدة خارج سلطة الشرعية ، صححوا المسار فالحوثي يستمد قوته من أجندة الإمارات التي تفرغ التحالف من محتواه ولم توقف عند حدها.

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وقد كان هذا رداً ، على بيان وزير الخارجية الصومالي أحمد عَوَد ‏، الذي قال : "الإمارات قدمت عرضا سياسيا سخيفًا إلى الحكومة الصومالية" و هو: *أن تنضم الصومال إلى حرب اليمن.

و أن تعلن الصومال سيادتها على جزيرة سقطرة (ثم تبيعها بعد ذلك إلى الإمارات مثل جزر تيران و صنافير) كل هذا مقابل إفتتاح مستشفى إماراتي في مقديشو .

هذا وقد فرض السفير السعودي محمد ال جابر رئيسا للوزراء معين عبدالملك وبقاءه في منصبه رغم الغضب اليمني لتدخله في الشأن اليمني

هذا ولازالت سقطرى بيد مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا وبرضى سعودي ، وكان هناك مخطط جديد لإسقاط حضرموت ، ولكنهم فشلوا في ذلك .