شكرا لمتابعة خبر عن جماعة الحوثي تعلن وصول سفن نفطية إلى ميناء الحديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي ،اليوم السبت ، وصول 3 سفن محملة بمشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة. وقالت شركة النفط الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أن السفينة "سوزييت" المحملة بكمية ( 29,134 )طن من مادة البنزين وصلت اليوم السبت إلى ميناء الحديدة. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: “غصبن عليك تزوجني أختك” .. حادثة غريبة في الكويت ومهلة يومان للتنفيذ وإلا!! القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها Advertisements العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأضافت الشركة بأن السفينة سي هارت المحملة بكمية ( 27,502 ) طن من مادة الديزل وصلت أيضا إلى الميناء. وأكدت أنه يجري عمليتي الفحص والقياس لكمية الشحنة الواردة على السفن المذكورة، تمهيدا لبدء عملية الضخ . وأشارت الشركة بأن ذلك يأتي بالتعاون مع وزارة النقل ومؤسسة موانئ البحر الاحمر .

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