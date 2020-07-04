شكرا لمتابعة خبر عن من هو مراد الحالمي محافظ عدن المرتقب .. سيرة ذاتية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة ، عن توافق لتعيين مراد الحالمي محافظا لمحافظة عدن.

وفيما يلي السيرة الذاتية للحالمي:

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مراد علي محمد الحالمي من أبناء محافظة عدن مديرية دار سعد _ الحالة الاجتماعية متزوج المستوى التعليمي درجة الماجستير تخصص مناهج وطرق دراسة التخطيط والتقييم وتنفيذ البرامج و البكالوريوس في اللغة الانجليزية .

الحالمي من أسرة عريقة معروفة بالعمل النضالي فوالده هو علي محمد الحالمي أحد الثوار الفدائيين في ثورة أكتوبر وشارك في ثورة 26 سبتمبر وحصار السبعين بصنعاء أجبر على الخروج من عدن إلى تعز بمعية عدد من الثوار بسبب الحرب الأهلية بعد الاستقلال مباشرة وبعدها من تعز إلى السعودية.

وعاد عام 90 م إلى عدن مرة أخرىشجع ابنة بالانخراط في صفوف الحزب الاشتراكي قائلا هؤلاء رفاقنا بالنضال والحرب الأهلية كانت مؤامرة خارجية وهذه بذرة التصالح والتسامح و التي غرسها له والده وعلمه معنى النضال وقيمة الوطن الذي هو أغلى من كل الصراعات فانخرط في العمل السياسي التنظيمي في الحزب الاشتراكي اليمني.

و أنتخب سكرتيرا لقطاع طلاب الحزب الاشتراكي جامعة عدن وعضوا في سكرتارية منظمة الحزب م/ عدن وفي مؤتمر الحزب الخامس أنتخب عضوا للجنة الحزب المركزية.

ناضل مع رفاقه برفع راية الحراك الجنوبي منذ العام 2000م وبعد التحاقه بالدراسة الجامعية كان من أبرز القيادات النقابية الطلابية في جامعة عدن وانتخب رئيسا للمجلس الطلابي بكلية التربية صبر وتميز بالشجاعة والثبات أثناء تبنيه لقضايا الطلاب وحصل على العديد من الشهادات التقديرية لتفانيه في عمله لعب دورا رئيسيا.

في تأسيس جمعيات الشباب والعاطلين عن العمل التي مهدت للثورة الشبابية الجنوبية عام 2007 م بدءا بعدن ومرورا بكل محافظات الجنوب قاد الحركة الطلابية في جامعة عدن لمناصرة المعتقلين ولرفع راية قضية الجنوب في وقت حاصرت فيه السلطة كل مناطق الجنوب بالدبابات وراجمات الصواريخ.

وكانت جامعة عدن بمثابة الرئة التي يتنفس بها الحراك الجنوبي عمل مع شباب الجنوب على توحيد مكونات الحراك الشبابي الجنوبي في مسمى الحركة الشبابية والطلابية السلمية لتحرير الجنوب وبرز بالثورة الشبابية والطلابية بعدن.

وكلف كمنسق عام لمجلس تنسيق الثورة الشبابية السلمية م/ عدن من أوائل الذين دعو للتصالح والتسامح تعرض للاعتقال والسجن لأكثر من مرة لنشاطاته في الثورة الجنوبية عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل حيث كان النائب الثاني لفريق التنمية والاستدامة عن الحزب الاشتراكي اليمني وعضو الهيئة الاستشاري لمؤتمر الرياض .

المناصب القيادية التي تقلدها في وزارة النقل :

1- مدير عام للتخطيط بوزارة النقل .