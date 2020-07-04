شكرا لمتابعة خبر عن ناشطون يسخرون من صورة لـ ”محمد البخيتي‘‘ في سائلة صنعاء .. ”صورة” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت صورة متداولة للقيادي الحوثي البارز محمد البخيتي ، سخرية الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصورة القيادي الحوثي محمد البخيتي ، وهو منتظر في سائلة صنعاء وحيدا ومعه سلاحة الشخصي نوع كلاشينكوف.

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وبحسب رواد وسائل التواصل الاجتماعي ، فإن البخيتي يبحث عن عائدين من صفوف الشرعية ومنظمين إلى جماعة الحوثي.

وقد اشتهر البخيتي مؤخرا بممارسة درو استقبال العائدين من صفوف الشرعية إلى جماعة الحوثي في صنعاء.

ويظهر البخيتي كل مرة مع شخص أو مجموعة أشخاص اعلنو انظمامهم إلى ميليشيا الحوثي في سائلة صنعاء أو ميدان السبعين.

وقد سخر الكثير من البخيتي واصفين اياه مثل "حصان التحرير" الذي ليس له مهمه سوى التقاط الصور معه كذكريات.