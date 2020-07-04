تعرف على نص اليمين الدستورية التي سوف يؤديها وزراء مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا أمام رئيس الجمهورية

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عدن - ياسمين التهامي - نص اليمين الدستورية التي سيؤديها وزراء الانتقالي أمام رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي : أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنةرسوله،وأن أحافظ مخلصا جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: “غصبن عليك تزوجني أختك” .. حادثة غريبة في الكويت ومهلة يومان للتنفيذ وإلا!! القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم Advertisements شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد على النظام الجمهوري،وأن أحترم الدستور والقانون،وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعايةكاملة،وأن أحافظ على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه والله على ما اقول شهيد وهذا نص الماده (160) من دستور الجمهوريه اليمنيه اليميـن الدستوريـة التـي يؤديهـا رئيس الجمهوريـة ونائبه وأعضـاء مجلس النواب ورئيـس وأعضـاء الحكومـة ورئيس وأعضاء مجلس الشورى نصهـا كمـا يلـي:- ((أقسم بـالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسولـه، وأن أحـافظ مخلصـاً على النظام الجمهـوري، وأن أحـترم الدستور والقـانـون، وأن أرعـى مصالـح الشعـب وحـرياتـه رعايـة كـاملـة وأن أحـافـظ على وحـدة الوطـن واستقلالـه وسلامـة أراضيـــه)). هذا وهم يتبعون مليشيات الانتقالي المدعومة اماراتيا وعصابة سرق ونهب

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