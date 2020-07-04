شكرا لمتابعة خبر عن اتهامات خطيرة من محافظ تعز لحزب الإصلاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: “غصبن عليك تزوجني أختك” .. حادثة غريبة في الكويت ومهلة يومان للتنفيذ وإلا!! القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها Advertisements العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد�تهم محافظ تعز نبيل شمسان، قوات الشرطة العسكرية الموالية لحزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنيظم الإخوان المسلمين، بالتمرد على الشرعية وتنفذ مشاريع حزبية وأجندات خارجية ضد الشرعية والتحالف، على خلفية مهاجمتها مواقع تابعة للواء 35 مدرع. وقال المحافظ شمسان، في بيان مقتضب نشره على حسابه في الفيسبوك: "نزوات البعض قد تورد تعز المهالك".. في إشارة للحملة التي تبنتها القوات التابعة للإصلاح على التربة ورفضها توجيهات المحافظ بإيقافها. وأضاف "فالتمرد على توجيهات المحافظ هو تمرد على الشرعية". وشدد محافظ تعز بأنه "يجب أن يأخذ الجميع بعين الاعتبار أننا (قيادة المحافظة) لن نسمح أن تكون تعز ساحة لمشاريع حزبية أو فئوية أو لتنفيذ أجندات خارجية ضد الشرعية والتحالف". وتابع "صبرنا، ولكن للصبر حدود". وخلص محافظ تعز إلى القول "ويجب أن يستشعر الجميع مسؤوليتهم تجاه تعز والخطر الذي يحيط بها، وأن نوحد الجهود لمعركة تعز ضد الانقلاب لنحقق التحرير والنصر".

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