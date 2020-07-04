تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

الخليج 365 - علي كامل:

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة.



وبحسب المركز، فإن الطقس بالمرتفعات الجبلية أجواء غائمة جزئياً أثناء الليل والصباح الباكر وهطول أمطار خفيفة، وغائمة جزئياً الى غائمة أثناء النهار مع تشكل السحب الركامية المتفرقة الممطرة المصحوبة بالعواصف الرعدية احياناً على أجزاء من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية، وقد تمتد شرقاً لتشمل أجزاء من المناطق والهضاب الداخلية فى فترتي الظهيرة والمساء.

ووفقا للمركز، فإن المناطق الساحلية ستشهد أجواء غائمة جزئياً الى غائمة، مع أرتفاع في الرطوبة النسبية على سواحل بلادنا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية تتحول أحياناً الى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة الى نشطة على السواحل الجنوبية والشرقية والغربية تصل اقصى سرعة لها ما بين (10 الى 25) عقدة، مثيرة للأتربة والغبار. حيث تتكون قطع من السحب المنخفضة الممطرة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية أثناء الصباح الباكر وهطول أمطار متفرقة على المرتفعات الجبلية لمحافظة الحديدة.

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أما المناطق الصحراوية، أجواء غائمة جزئياً الى غائمة وهطول أمطار متفرقة رعدية على أجزاء من صحاري المهرة، حضرموت، مأرب، شبوه، والجوف والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً تتراوح سرعتها من 10 الى 20 عقدة.

وفي أرخبيل سقطرى، أجواء غائمة جزئياً الى غائمة وهطول أمطار متفرقة والرياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 20 إلى 36 عقدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها بعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم، الأخوة مرتادي البحر وربابنة السفن والصيادين في مياهنا الإقليمية وشرق خليج عدن وما جاورها في السواحل والمناطق الشرقية لبلادنا وحول أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر وأرتفاع الموج.