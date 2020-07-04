مليشيا الحوثي تستهدف الأحياء السكنية في التحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020
الحديدة - الخليج 365
استهدفت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة المتوسطة.
مصادر محلية أفادت، ان المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب الأحياء السكنية في الأطراف الشمالية لمركز لمدينة التحيتا بشكل مكثف وعشوائي.
وأضافت المصادر ان الإستهداف آثار رعب وخوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم لاسيما الأطفال والنساء مما ينذر بنزوحهم خوفاً على حياتهم وحياة أسرهم ولانعدم الرغبة في العيش مع الاستهداف المتواصل.
وجاء هذا القصف بعد إصابة طفل يدعى وليد عبده قليصي بطلق ناري من قناص حوثي في ذات المديرية، ونزوح أهالي حي الجروبة الواقع شرق التحيتا جراء قصف المليشيات، دون تدخل من المجتمع الدولي.
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