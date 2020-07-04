"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية للركاب العالقين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 ينشر "الخليج 365 "، اليوم السبت، مواعيد اقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأحد الموافق 05 يوليو 2020م للركاب العالقين.

رقم الرحله : 602 خط الرحله : عدن- القاهره . الاقلاع : 0730 صباحا. الوصول: 1000 صباحا. رقم الرحله :603. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 1100 ظهرا. Advertisements (توقيت القاهره). الوصول: 1530 عصرا. رقم الرحله :854. خط الرحله : عدن- حيدر اباد. الاقلاع : 0900 صباحا. الوصول: 1705 مساء. رقم الرحله : 855. خط الرحله : حيدر اباد - عدن. الاقلاع : 1805 مساء. (توقيت حيدر اباد). الوصول: 2015 مساء.

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