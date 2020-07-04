شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مديرية حوف تتسلم مولدين كهربائيين لمنطقتي "الفتك" و"دمقوت" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلمت مديرية حوف بمحافظة المهرة اليوم مولدين كهربائيين لمنطقتي "الفتك" و"دمقوت" بقوة 640 كيلو واط، لكل مولد، لتعزيز قدرة المحطتين والحد من معاناة عن المواطنين.



وأشاد مدير عام المديرية حاتم مكي بجهود مدير شركة النفط المهندس محسن بلحاف، في سرعة توفير المولدات تنفيذاً لتوجيهات المحافظ.

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