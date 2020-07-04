شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء حملة تحصين واسعة في 5 محافظات ضد مرض الدفتيريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت اليوم حملة التحصين ضد مرض الدفتيريا للاطفال من سن ستة اسابيع وحتی الـ 15 من العمر التي تنفذها وزارة الصحة في خمس محافظات.



واوضح وكيل الوزارة الدكتور علي الوليدي ان الحملة التي تستمر ستة ايام، تستهدف تحصين مليون 504 الاف طفل بمحافظات عدن ولحج والضالع والمهره وتعز

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