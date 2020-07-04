شكرا لبحثكم عن خبر طقس: أمطار رعدية تضرب عدد من مناطق حضرموت والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
توقعت شبكة أرصاد حضرموت، أن تدخل أجواء بعض المناطق اليوم السبت، في حالة عدم استقرار.
وأوضحت أن تلك الأجواء سيتخللها أمطارًا رعدية متفاوتة الغزارة، وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء.
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