"أطباء بلا حدود" ترسل 3 طائرات مساعدات إلى اليمن لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم السبت إرسال ثلاث طائرات مساعدات طبية إلى اليمن لمواجهة وباء كورونا.



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وقالت المنظمة في تغريدة نشرها مكتبها باليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن :" أطباء بلا حدود أرسلت 3 طائرات مستأجرة إلى صنعاء، آخرها هبطت أول أمس الخميس، لتسليم 43 طناً من الإمدادات الطبية والأدوية ومعدات الحماية الشخصية".

وأضافت: "هذه المساعدات قدمت لاستخدامها في استجابة المنظمة لتفشي وباء كورونا المستجد في اليمن".

وحتى مساء أمس الجمعة، وصل إجمالي الإصابات بوباء كورونا في اليمن إلى 1240 حالة ، بينها 335 وفاة و536 حالة تعافي.