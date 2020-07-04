شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : فاجعة كبرى في السعودية ومقتل عدد كبير من أمراء آل سعود في هذا المكان.. وهذا ما فعله الحوثيين (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المعارض السعودي “راشد الدوسري” حدوث فاجعة في أوساط آل سعود تكتم عليها إعلام ابن سلمان في الضربة التي طالت الرياض ليلة الـ 23 من يونيو المنصرم.

وكشف الدوسري في تغريدة على حسابه بتويتر، عن مقتل عدد كبير من أمراء آل سعود في الهجوم الصاروخي الذي نفذه الجيش واللجان الشعبية على الرياض قبل 10 أيام قائلاً ما نصه:” بعد الحزن يأتي الفرح.. أزف أليكم موت عدد كبير من أمراء ال سعود بسبب قصف الحوثي اليماني على وزارة الدفاع”.. . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضاف: “الخبر أكيييد مع انهم متكتمين عليه، الضربة كانت قاصمة! يارب زيد وبارك وانتقم من ال سعود الكفرة الفجرة”.

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وكانت القوات المسلحة اليمنية و في رد على استمرارِ الحصارِ على أبناء الشعب اليمني قد نفذت العمليةَ الهجوميةَ الأكبرَ ” توازنَ الردعِ الرابعة” والتي استهدفتْ العاصمة السعودية بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ وطائراتِ سلاحِ الجوِّ المسيرِ.

ودك الهجوم الذي تم تنفيذه بصواريخ قدس و ذو الفقار وطائرات صماد3 المسيرة مقرات ومراكزَ عسكرية في العاصمة السعودية الرياض منها وزارة الدفاعِ والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقعَ عسكرية في جيزان ونجران.

وهذا يفسر تكثيف التحالف لغاراته على صنعاء والبيضاء و مأرب لأن الضربة على الرياض كانت موجعة جداً فالأمراء المقتولين يبدو انهم من الطيارين الذين يعتمد عليهم ابن سلمان في قصف الشعب اليمني إذ من المعروف أن سلاح الجو السعودي معظمه من أمراء آل سعود لأن النظام لا يثق بغيرهم في تنفيذ الضربات وولاؤهم على ما يبدو مضمون عند والي العهد.