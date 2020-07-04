شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تعميم هام هذا ماسيحدث في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه فهد المشبق تعميم هام لأبناء المديرية عبر حائطه بالفيسبوك تابعه كريتر سكاي ينشره كما جاء: الأخوة المواطنون أبناء مديرية المعلا وتحديداً الساكنين بمناطق الشريط الجبلي للمديرية، بناءاً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوي من إحتمالية أن تشهد العاصمة عدن هطول أمطار غزيرة وتدفق للسيول، فأننا ندعوكم إلى توخي الحذر وإتخاذ كافة التدابير الاحترازية... . . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وعلى ملاك المركبات الواقعة بمجرى السيول أن يبعدوا مركباتهم إلى مناطق آمنة تفاديا من الوقوع بالكارثة لاسمح الله... بدورنا قد وجهنا الأخوة بمؤسسة المياه والصرف الصحي بفتح كافة مناهل تصريف مياه الأمطار إستعداداً لأي طارئ محتمل... نسأل الله السلامة لكافة مواطنين العاصمة عدن وأن يجنبنا واياكم أي مكروه....

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