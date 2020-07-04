شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : انشقاق قيادات عسكرية كبيرة في قوات الشرعية بمأرب وإعلان انضمامها لـ الحوثي (الاسماء + المناصب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر بانشقاق قيادات عسكرية رفيعة من صفوف الجيش الوطني بمحافظة ومأرب وإعلان انضمامها لصفوف ميليشيا الحوثي . عاجل: انشقاق قيادات عسكرية كبيرة. . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

وأكدت المصادر بأن ‏كلا من العقيد ابراهيم محمد حسين الهلاني والمقدم عبد الغني علي ناصر الذعواني من قيادات لواء حفظ السلام بالمنطقة السابعة في جبهات ‎الجدعان بقوات الحيش الوطني أعلنوا انشقاقهم والانضمام لقوات الحوثي مساء اليوم الجمعة .

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