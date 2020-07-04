شكرا لقرائتكم خبر عن صور ...من أكبرمنازل اليمن والذي يتسع ل25 ألف شخص والمياة تجري من تحته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هذا المنزل يطل على وادي ويتوسط الخضرة والأشجار في إحدى المناطق الريفية باليمن.

وقال مواطنون محليون في محافظة إب في لقاءات صحفية رصدها " المنارة نت " اليوم ، إن المنزل المرفقة صورة له هنا ، يعد أكبر منزل على مستوى اليمن .. . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وأفادوا بأن المنزل لمواطن يدعى "الدلالي" ويقع في وادي الشناسى بمديرية بعدان محافظة إب، وتجري مياه الوادي من تحته .

وكشفوا عن قصة صاحب هذا المنزل ، بالقول : أنه في عرسه جاءه ضيوف من خارج المنطقة ، وكان منزله صغير ولا يكفي لاستقبالهم، فطلب من جيرانه فتح منازلهم لأولئك الضيوف إلا أنهم رفضوا ذلك .

وتابعوا " فما كان منه بعد وقت قصير من عرسه إلا أن سعى للسفر إلى أمريكا والاغتراب هنالك فتوفق، وبعد غربة امتدت لنحو 16 سنة ، انشاء منزل كبير يتسع لأكثر من 25 ألف شخص".

ولفتوا إلى أن المواطن الدلالي ، قام بعد بيوت منطقته البالغة 366 بيتا، وقام بإنشاء بيت يتكون من 366 غرفة بالإضافة إلى مجلس كبير .