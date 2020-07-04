شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : وصول قيادات عسكرية كبيرة في قوات الشرعية بمأرب إلى العاصمة صنعاء (الأسماء + المناصب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر خاصة بإنشقاق قيادات عسكرية كبيرة من قوات هادي بمحافظة ومأرب وإعلان انضمامها لصفوف الحوثيين في صنعاء. وأكدت المصادر بأن ‏كلا من العقيد ابراهيم محمد حسين الهلاني و المقدم عبد الغني علي ناصر الذعواني من قيادات لواء حفظ السلام بالمنطقة السابعة في جبهات ‎الجدعان بقوات هادي اعلنوا انشقاقهم والانضمام لقوات الحوثي مساء اليوم الجمعة .. . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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