شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ تفشي الوباء.. زفاف يتحول إلى مأتم بعد وفاة العريس بكورونا وإصابة عدد من المعازيم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة صادمة حيث توفي العريس حياته فيما أصيب عدد من المعازيم بعدوى فيروس كورونا المستجد في ظاهرة تكاد تكون الأولى من نوعها منذ تفشي الوباء على مستوى العالم.

وبعد يومين من حفل زفافه توفي العريس جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأصيب 95 من ضيوف الحفل بالفيروس المميت.. . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وبحسب صحيفة "ميرور" فان العريس، الذي لم يتم الكشف عن هويته، كانت تظهر عليه أعراض المرض عند زواجه في إحدى القرى القريبة من مدينة "باتنا"، عاصمة ولاية "بيهار" الهندية.



وتم حرق جثة العريس دون إخضاعه لفحص "كورونا"، لكن عند إبلاغ المسئولين بوفاته، تواصلوا مع الأقارب الذين حضروا الزفاف، وأكدت الفحوصات الطبية إصابة 15 منهم بالفيروس؛ وكذلك تم التأكد من إصابة 80 شخصًا آخرين من ضيوف حفل الزفاف عقب تتبعهم وإخضاعهم للفحوصات الطبية، مما يجعل ذلك أول انتشار جماعي لـ"كورونا" في ولاية "بيهار".

وخرق حفل الزفاف قواعد الإغلاق، حيث تم المضي قدمًا في إقامته رغم ظهور أعراض العدوى على العريس، كما خرق الاحتفال قواعد التباعد الاجتماعي وحظر التجمعات لأكثر من 50 شخصًا.

وفي حفل زفاف مماثل، أقيم بمدينة "بهيلوارا" الهندية في الحادي والعشرين من يونيو الماضي، أصيب 14 من ضيوف الحفل، الذي حضره 250 شخصًا، بالفيروس، كما توفي جد العريس؛ وكان المرضى الـ15 قد نُقلوا إلى مستشفى محلي، في حين خضع 127 آخرين للحجر الصحي.

وأمرت السلطات المحلية والد العريس بدفع تكاليف منشأة الحجر الصحي، وأيضًا النفقات الطبية، والتي وصل إجمالي قيمتها إلى ما يعادل 6800 جنيه إسترليني.