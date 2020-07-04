شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يكشفون ماذا طلب التحالف من المبعوث الاممي حيال مبادرته للسلام (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت جماعة الحوثي الانقلابية عن ما طلبه التحالف بقيادة السعودية من المبعوث الاممي إلى اليمن مارتن غريفيث حيال المبادرة التي عرضها لوقف الحرب واحلال السلام في اليمن.

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وزعم عضو ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” في صنعاء، القيادي محمد علي الحوثي، إن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لا يملك أي رؤية للسلام أو الحل في اليمن.

وقال في تغريدة بموقع “تويتر” ليل الجمعة: “لا توجد أي رؤية مقدمة من أي طرف من دول العدوان للحل كما يروج، وما قدمه المبعوث من مقترحات للعدوان وأدواته لم يتم الرد عليه منذ شهرين فأكثر”.

مضيفا: “طلبوا من المبعوث الاممي الانتظار للرد بعد أسبوعين من لقائه بهم. بينما كان ردنا على المبعوث بوثيقة الحل الشامل التي أكدت على الحلول المشروعة غير المنقوصة للجمهورية اليمنية”.

وتتضمن رؤية الحوثيين للحل ثلاثة محاور رئيسة: وقف دائم وشامل لإطلاق النار في اليمن، رفع الحصار الجوي والبحري والبري، اتخاذ معالجات اقتصادية وانسانية عاجلة، ثم بدء مفاوضات سياسية”.

في المقابل، تتمسك الشرعية بمرجعيات ثلاث للحل في اليمن، تتمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة (2011)، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني (2014)، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).