شكرا لقرائتكم خبر عن "قناة الميادين" تقطع بث برامجها وتكشف عن حدث عسكري وانفجارات عنيفة في العاصمة صنعاء.. التفاصيل.! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت قناة الميادين الفضائية سر التصعيد الجوي للسعودية على العاصمة اليمنية صنعاء وعددا من المحافظات الاخرى.

ونقلت القناة عن مصدر سياسي أن التصعيد الجوي السعودي هدفه الضغط على صنعاء للقبول بالرؤية السعودية للحل.. . شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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واشار المصدر الى إن التصعيد السعودي سبقه تشديد للحصار ومنع دخول المشتقات النفطية .

وأوضح المصدر أن السعودية حاولت خلال الأشهر الماضية فرض رؤية مجزأة للحل وتجاهلت رؤية الحل الشامل والكامل المقدمة من صنعاء.

وأضاف أن “السعودية لم تكتف بتجزئة الحل بل وتصرّ على تقديم نفسها كمحايدة وراعية للسلام في اليمن وليس طرفاً في الأزمة والحرب”.

إلى ذلك توعدت قوات صنعاء بمواصلة قصف المنشآت العسكرية والحساسة في العمق السعودي .

وقال متحدث قوات صنعاء العميد يحيى سريع ان عملية القصف الاخيرة التي نفذتها قواتهم في العمق السعودي كانت دقيقة وأصابت أهدافها بدقة عالية وأربكت السعوديين وخلفهم الأمريكيين .

واكد سريع في تصريح لتلفزيون المسيرة التابع لحركة انصار الله ( الحوثيين ) , ان قواتهم ستستمر في استهداف العمق السعودي بمؤسساته العسكرية والسيادية .

واعد ذلك حقا مشروعا , كما اكد ان لديهم خيارات لم نكشف عنها بعد

وحول التصعيد الجوي للتحالف , قال سريع : أن ذلك ليس جديدا و ان لغة التهديد والوعيد معنا لن تجدي نفعًا، ولو كانت تجدي لما استمر العدوان حتى اليوم حد تعبيره .

واضاف العميد سريع ” إمكاناتنا اليوم أفضل مما كانت عليه، وحتى الآن لم نستخدم كل ما لدينا من قدرات “.

وطالب متحدث قوات صنعاء العميد يحيى سريع التحالف بإدراك هذا الأمر جيدًا