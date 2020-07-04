في 10ثواني فقط.. مرة طريقة مذهلة تجعلك تنام بسرعة

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عدن - ياسمين التهامي - الكثير منا يصاب بالأرق نتيجة المحاولات العديدة بغية النوم ، وعلى الرغم من كثرة النصائح الطبية والطرق القديمة إلا أن الأرق بات ملازما للعديد من الناس خصوصا في ظل تفشي وباء كورونا.
في هذه الأثناء نشر موقع healthline الطبي تقريراً أشار فيه إلى أن هناك طريقة سحرية يمكن أن تجعلك تغط في نوم عميق في غضون 10 ثوان فقط، . . شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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والطريقة تتمثل في التمرين التالي:
تمرين النوم سريعاً:
-استرخ بما في ذلك العضلات الموجودة فى وجهك وداخل فمك.
-أسقط كتفيك للتخلص من التوتر ودع يديك تنخفض إلى جانب جسمك.
-ابدأ بعملة الزفير، والاسترخاء من صدرك.
-قم بإرخاء الساقين والفخذين
-صفي عقلك لمدة 10 ثوانٍ من خلال تخيل مشهد مريح.
-إذا لم يفلح ذلك الأمر، فحاول قول عبارة “لا تفكر” عيدها مرارًا وتكرارًا لمدة 10 ثوانٍ.
وبحسب الموقع الطبي، فأنه في غضون 10 ثوانٍ، يجب أن تغفو.
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