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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020
الخليج 365 ـ خاص:
ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة الصباحية من يومنا السبت، 04/تموز/2020، والتي جاءت على النحو التالي:
ـ مقتل عدد من عناصر المليشيا بينهم قيادي خلال مواجهات مع الجيش في البيضاء
https://www.elyamnelaraby.com/488594
ـ التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في السوادية بالبيضاء
https://www.elyamnelaraby.com/488585
ـ تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا
https://www.elyamnelaraby.com/488584
ـ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت
https://www.elyamnelaraby.com/488582
ـ البرلمان العربي يدين استهداف مليشيا الحوثي للسعودية بطائرات مسيرة
https://www.elyamnelaraby.com/488571
ـ المليشيا توقف عددا من شركات الصرافة في صنعاء
https://www.elyamnelaraby.com/488598
ـ آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم
https://www.elyamnelaraby.com/488581
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