أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم السبت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

الخليج 365 ـ خاص:

ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة الصباحية من يومنا السبت، 04/تموز/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ مقتل عدد من عناصر المليشيا بينهم قيادي خلال مواجهات مع الجيش في البيضاء

https://www.elyamnelaraby.com/488594

ـ التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في السوادية بالبيضاء

https://www.elyamnelaraby.com/488585

ـ تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا

https://www.elyamnelaraby.com/488584

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ـ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت

https://www.elyamnelaraby.com/488582

ـ البرلمان العربي يدين استهداف مليشيا الحوثي للسعودية بطائرات مسيرة

https://www.elyamnelaraby.com/488571

ـ المليشيا توقف عددا من شركات الصرافة في صنعاء

https://www.elyamnelaraby.com/488598

ـ آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم

https://www.elyamnelaraby.com/488581