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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا توقف عددا من شركات الصرافة في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أوقف البنك المركزي الواقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي عددًا من شركات الصرافة في العاصمة صنعاء.
وذكر مصدر مصرفي، أن البنك المركزي في صنعاء أوقف عمل كل من، شركة سويد للصرافة، وشركة المدينة، وشركة لمع النجوم، لحين إشعار أخر.
وأرجع المصدر إيقاف مليشيات الحوثي عمل تلك الشركات لعدم دفع ملاكها مبالغ مالية طلبتها الجماعة مقابل ماتسميه مخالفات مصرفية.
هذا وسبق وأن أوقف البنك المركزي بصنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين، آخر العام الفائت عددًا من شركات ومحال الصرافة بذريعة مخالفتها لتعليمات البنك المركزي وعدم حصولها على ترخيص لمزاولة مهاما
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