مقتل عدد من عناصر المليشيا بينهم قيادي خلال مواجهات مع الجيش في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يوليه 2020

الخليج 365 ـ البيضاء

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية بينهم قيادي ميداني، أمس، بنيران القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، في محافظة البيضاء، (شرقي اليمن).



ووفق مصدر عسكري ميداني، لقي القيادي الحوثي "عبدالعزيز صالح ناصر عماري"، وعدد من مرافقيه وأفراد مجموعته مصرعهم، فيما جرح آخرون في جبهة ‎قانية بنيران القوات الحكومية والمقاومة الشعبية.

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هذا وتشهد جبهة قانية مواجهات عنيفة بين الطرفين، فضلا عن نصب المقاومة الشعبية عشرات الكمائن لعناصر المليشيا أثناء محاولة تسللها نحو مواقعها، وإلحاق خسائر بشرية فادحة بين أوساطها.

وكان المركز الإعلامي للقوات الحكومية قد أعلن أمس الأول عن تكبد المليشيا الحوثية خلال الأسبوع الماضي فقط خسائر بشرية فادحة بلغت نحو 562 قيادياً وعنصراً، منهم 241 قتيلاً و300 جريح بالإضافة إلى 21 أسيراً.

وذكرت مصادر مطلعة أن المليشيا خسرت من قياداتها وعناصرها خلال الأسابيع القليلة الماضية ما يضاهي خسائرها للأعوام السابقة