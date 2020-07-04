شكرا لمتابعة خبر عن هذا ما حدث للجندي الذي ظهر يخوض معركة قانية ببسالة حافي القدمين !..صورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كرم محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، الجمعة، الجندي خالد علي لدحل القميشي عقب مشاركته في المعارك التي خاضها الجيش ضد الحوثيين في مديرية قانية بمحافظة البيضاء.

ويأتي تكريم بن عديو للقميشي عقب ظهوره في فيديو مصور وهو يخوض معركة قانية ببسالة حافي القدمين.

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وخسر الحوثيون مؤخراً المئات من مقاتليهم في قانية في محاولة فاشلة للسيطرة عليها وتشديد الضغط على محافظة مأرب النفطية.