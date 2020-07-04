شكرا لمتابعة خبر عن طيران التحالف : يدك مواقع وتحركات الحوثيين في مأرب ووسط البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كثفت مقاتلات التحالف العربي، امس الجمعة، من غاراتها الجوية على مواقع وتحركات جماعة الحوثي في أطراف محافظة مأرب ووسط محافظة البيضاء وسط أنباء عن مصرع العشرات من المقاتلين نتيجة للغارات .

وقالت مصادر، أن مقاتلات التحالف العربي نفذت مساء اليوم تسع غارات على مديريتي ماهلية والعبدية وخمس غارات على صرواح ومجزر بمحافظة مأرب.

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وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف نفذت غارتين على الحوثيين بمديرية السوادية بمحافظة البيضاء .

و فقدت جماعة الحوثي المئات من عناصرها خلال الشهر الماضي وسط إصرار عجيب من قياداتها التي تسكن الكهوف والبدرومات، على إبادة عناصرها بشكل جماعي والذي يتم إعادة جثث العشرات منهم بشكل يومي، فيما يتم التخلص من العناصر الصغيرة في مقابر جماعية في جبال وصحاري إقليم سبأ.