شكرا لبحثكم عن خبر محافظ عدن للانتقالي ومدير الأمن للشرعية .. ومصادر تكشف عن شخصيات قوية مرشحة لإدارة أمن عدن (أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر سياسية وإعلامية، عن مقترح متوافق عليه بشكل مبدئي بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بشأن تعين محافظ ومدير أمن للعاصمة المؤقتة عدن بموجب أتفاق الرياض.

وقالت المصادر، إن المقترح يقضي بتعيين محافظ لعدن بحيث يكون موالي للمجلس الانتقالي، فيما يكون مدير الأمن موالي للحكومة الشرعية.

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وأضافت المصادر، أن الحكومة الشرعية رشحت اسمين لمنصب مدير أمن محافظة عدن.

وذكرت المصادر، أن الشرعية رشحت قائد القوات الخاصة في محافظة أبين العقيد محمد العوبان، والعميد أمجد خالد قائد لواء النقل التابع للحرس الرئاسي، لإدارة أمن محافظة عدن.

الجدير بالذكر، أن العميد أمجد خالد، والعقيد محمد العوبان، من أبرز القيادات العسكرية الميدانية للحكومة الشرعية في جنوب اليمن، وكان لهم دور بارز في احداث عدن وأبين اثناء المواجهات بين الحكومة والانتقالي خلال الفترة الماضية.