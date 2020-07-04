شكرا لبحثكم عن خبر صورة نادرة لمواطن مأربي وهو يقدم الضيافة للرئيس اليمني وبرفقته أحد ملوك العرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون يمنيون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة تجمع الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح والى جانبه الملك حسين بن طلال ملك الأردن وهم يرتدون الزي العسكري . وقال ناشطون ان الصورة التقطت اثناء زيارة ملك الاردن إلى محافظة مأرب قبل افتتاح سد مأرب Advertisements ويظهر بالصورة مواطن مأربي وهو يقدم للرئيس الراحل صالح وملك الاردن حليب (لبن) الإبل بطريقة بسيطة تعبرعن ضيافته المتواضعة

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