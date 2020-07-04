أمطار خفيفة على العاصمة صنعاء وضواحيها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

تشهد العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية المجاورة، في هذه الاثناء امطار مَنَّ الله عزوجل بها على البلاد.

وعمت الامطار اجزاء واسعة من المدينة، بالاضافة الى امطار رعدية على بعض المناطق الريفية في محافظة صنعاء.

وكان المركز الوطني للأرصاد، نبه امس الجمعة، المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، من تدفق السيول في الشعاب والوديان خلال الـ 24 الساعة المقبلة.

ودعا المركز في نشرته الجوية اليومية المواطنين إلى عدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم .