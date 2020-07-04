شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توجه دعوة عاجلة وهامة لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه وزير الصحة توفيق الربيعة المواطنين والمقيمين دعوة هامة للذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، إلى التوجه بشكل عاجل إلى عيادات التطمن التابعة للوزارة.

وقال الربيعة في تغريدة نشرها الجمعة: هام.. إذا لديك أعراض كورونا فيجب أن تتجه عاجلا إلى أحد عيادات تطمن، سيتم تقييم حالتك الصحية ووضعك على البروتوكول العلاجي المناسب أو نقلك لمستشفى إذا كانت حالتك تستدعي التنويم”.

وأرفق المنشور بقائمة العيادات ومواقعها وساعات العمل.

وبلغت حصيلة الإصابات بالفيروس في المملكة حتى الآن 201801 حالة، بعد تسجيل 4193 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة.