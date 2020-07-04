شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي : يلمح الى تقديم تنازلات مع تشكيل الحكومة الجديدة في مفاوضات الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألمح رئيس وحدة المفاوضات بالمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور ناصر الخبجي الى تقديم "المجلس" ما قال انها تنازلات مع تشكيل الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أنه لا يهم سرعة تحقيق هدفك بل المهم ان لا تتوقف وتعود إلى البداية.

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جاء ذلك في تغريدة لـ "الخبجي" على موقع "تويتر" قال فيها: عندما يبدو لك تحقيق الهدف محال، لا تغيره بل غيّر طريقة عملك واسلوبك وعلاقاتك لتحقيقه.

وأضاف: لا يهمّ مدى السرعة التي تتجه بها نحو هدفك، المهم هو أن لا تتوقف او تعود الى نقطة الصفر.

وتجري في العاصمة السعودية الرياض مشاورات بين القوى السياسية اليمنية بمشاركة المجلس الانتقالي لتشكيل حكومة جديدة تنفيذا لبنود اتفاق الرياض.