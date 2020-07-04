شكرا لمتابعة خبر عن محلل سعودي : يجب تنظيف الشرعية من ’’عناصر الاخوان‘‘ ولولا خيانتهم لتحرر اليمن مبكراً من الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا محلل سياسي سعودي إلى تنظيف "الشرعية" اليمنية من عناصر تنظيم الاخوان المسلمين ليعود اليمن إلى الحياة، مؤكداً أنه لولا خيانة "الاخوان" لتحررت البلاد مبكراً من جماعة الحوثي .

وقال المحلل السياسي السعودي فهد ديباجي، في حسابه على "تويتر": "أكرر يجب تنظيف الشرعية من الإخوان أولًا لتعود الحياة لليمن، غير ذلك سنبقى على هذا الحال وربما أسوأ".

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وأكد ديباجي أنه "لولا خيانة الإخوان لتحرر اليمن من الحوثيين منذ وقت مبكّر، وحاليًا تزايدت الخيانات، وغير مستبعد يعلنون التحالف مع الحوثي علنًا بعدما كان سرًا".

وقال ديباجي إن "الشعب اليمني يتألم وينزف ، والإخوان مازالوا يتاجرون بهم وبأزماتهم"، مضيفاً: "خيانات ، تجارة سلاح ، تسليم معسكرات وجبهات ، سرقة الأموال" و الكثير من الاشياء التي يندى لها الجبين ولا يقبلها عقل".