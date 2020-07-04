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طريقة مذهلة وللأول مرة تتعرف عليها تجعلك تنام في غضون 10 ثوان

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يزيد بن سلمان - شبوة - نشر موقع healthline الطبي تقريراً أشار فيه إلى أن هناك طريقة سحرية يمكن أن تجعلك تغط في نوم عميق في غضون 10 ثوان فقط، والطريقة تتمثل في التمرين التالي:

تمرين النوم سريعاً:

-استرخ بما في ذلك العضلات الموجودة فى وجهك وداخل فمك.

-أسقط كتفيك للتخلص من التوتر ودع يديك تنخفض إلى جانب جسمك.

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-ابدأ بعملة الزفير، والاسترخاء من صدرك.

-قم بإرخاء الساقين والفخذين

-صفي عقلك لمدة 10 ثوانٍ من خلال تخيل مشهد مريح.

-إذا لم يفلح ذلك الأمر، فحاول قول عبارة “لا تفكر” عيدها مرارًا وتكرارًا لمدة 10 ثوانٍ.

وبحسب الموقع الطبي، فأنه في غضون 10 ثوانٍ، يجب أن تغفو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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