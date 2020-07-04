جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ريمه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة ريمة من ضبط متهم بعد 5 ساعات من ارتكابه جريمة قتل أخيه .

وأوضح مباحث المحافظة أن المدعو ” عبدالله احمد عبدالله الحطوار ” البالغ من العمر 55عام من ابناء منطقة الدومر في مديرية السلفية ، اطلق النار من مسدس على اخيه المجني عليه “خالد” البالغ من العمر 50 عاما ، وأصابه بطلقتين أدت إلى وفاته ، ثم لاذ بالفرار من مكان الجريمة ، وقد تمكن رجال الأمن بعد المتابعة والتحريات من ضبط الجاني خلال 5 ساعات وتقديمه للعدالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على متهم قتل أخيه في ريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.