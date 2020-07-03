شكرا لبحثكم عن خبر الشرطة العسكرية تواصل انتشارها في التربية وتبدا بدحر قوات اللواء 35 مدرع والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان اشتباكات عنيفة اندلعت الجمعة بين قوات شرطة تعز وقوات اللواء 35 مدرع الذي كان يقوده الشهيد العميد عدنان الحمادي في تربة تعز.
وحسب المصادر ان قوات الشرطة العسكرية المسنودة بمليشيات حمود المخلافي المدعوم من قطر وتركيا تمكنت من السيطرة على موقع جبل صبران بمنطقة الذي كانت تتمركز فيه قوات اللواء 35 مدرع منذ 2015 .
وقالت مصادر عسكرية في اللواء ٣٥ مدرع ان هذا الإقتحام جاء عقب خيانة قائد الموقع المدعو حمود البناء الذي مكن قوات الشرطة من السيطرة على الموقع بعد انتشار قوات الشرعية في منطقة التربة بهدف الاقتراب من باب المندب والعاصمة المؤقتة عدن ضمن خطه يقودها تيار تركيا المخترق للشرعية حسب مزاعم المصدر .
جدير ذكره بأن اجتماع عقد امس لقيادة محور تعز واقر الاجتماع على بسط نفوذ الدولة على كامل التربة.
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