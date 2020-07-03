اخبار الخليج / اخبار اليمن

الشرطة العسكرية تواصل انتشارها في التربية وتبدا بدحر قوات اللواء 35 مدرع

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر الشرطة العسكرية تواصل انتشارها في التربية وتبدا بدحر قوات اللواء 35 مدرع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان اشتباكات عنيفة اندلعت الجمعة بين قوات شرطة تعز وقوات اللواء 35 مدرع الذي كان يقوده الشهيد العميد عدنان الحمادي في تربة تعز.

وحسب المصادر ان قوات الشرطة العسكرية المسنودة بمليشيات حمود المخلافي المدعوم من قطر وتركيا تمكنت من السيطرة على موقع جبل صبران بمنطقة الذي كانت تتمركز فيه قوات اللواء 35 مدرع منذ 2015 .

Advertisements

وقالت مصادر عسكرية في اللواء ٣٥ مدرع ان هذا الإقتحام جاء عقب خيانة قائد الموقع المدعو حمود البناء الذي مكن قوات الشرطة من السيطرة على الموقع بعد انتشار قوات الشرعية في منطقة التربة بهدف الاقتراب من باب المندب والعاصمة المؤقتة عدن ضمن خطه يقودها تيار تركيا المخترق للشرعية حسب مزاعم المصدر .

جدير ذكره بأن اجتماع عقد امس لقيادة محور تعز واقر الاجتماع على بسط نفوذ الدولة على كامل التربة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة العسكرية تواصل انتشارها في التربية وتبدا بدحر قوات اللواء 35 مدرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا