شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع أعنف المواجهات العسكرية بجبهة طورالباحة وحيفان شمالي لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علاء سلطان

تدور منذ امس الجمعة 3 يوليو أعنف المواجهات العسكرية ويستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وقصف مدفعي وصاروخي متبادل بين قوات اللواء الرابع حزم الجنوبية القائم بالمهام القتالية في جبهات طور الباحة حيفان عيريم من جهة والحوثيين جهة آخرى .

وقامت القوة الصاروخية والمدفعية للواء الرابع حزم باستهداف وقصف مواقع وتعزيزات وتحصينات مليشيات الحوثي التي دفعت بتعزيزات كبيرة للغاية وأسحلة متطورة.

وتدور أعنف المواجهات في موقع سعيد طة الإستراتيجي التي تسيطر علية مليشيات الحوثي حيث لقي مايقل عن ثلاث حوثيين مصرعهم وجرح خمسة آخرين عقب استهدافهم بشكل محكم بسلاح مدفعية اللواء الرابع حزم.

هذا وتنتظر قوات اللواء الرابع حزم توجيهات باقتحام مواقع العدو وستعمل على تحويل العدو الحوثي إلى مدافع يخشى على سقوط مواقعة.

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وفي تصريح خاص لصحيفة "عدن الغد" قال العميد وافي الغبس الصبيحي قائد اللواء الرابع حزم القائم بالمهام في جبهات طور الباحة حيفان عيريم أن قواتنا في أتم الجاهزية القتالية العالية وأن معنويات المقاتلين مرتفعة وتعانق السماء وأنهم جبالا تعتلي الجبال للتعامل مع المليشيات الحوثية المدعومة من إيران

مضيفا أن تعزيزات المليشيات الجديدة وحشدهم المستمر

لن يرهبنا بل يزيد من عزيمة وبسالة مقاتلينا واننا لن نسمح لهم بالتقدم ولو شبرا واحدا من مواقعنا والتوغل صوب الصبيحة والعاصمة عدن .

مؤكدا أن كل مخططاتهم بالتقدم سوف تفشل مثل سابقاتها وسيتم تلقينهم دورس جديدة في فنون القتال والتضحية والفداء .