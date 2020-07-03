شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. انفجار هائل بمحيط منزل محافظ شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020 الخليج 365 - متابعات كشفت مصادرة محلية، عن وقوع انفجار هائل بمحيط منزل محافظ شبوة الإخواني المدعو "محمد بن عديو" بمديرية عتق. ووقع الانفجار منذ قليل، ونتج عنه حريق هائل، وسادت حالة من التوتر في المنطقة.

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