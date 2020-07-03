شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاشتباه في 3 إصابات بكورونا بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يوليه 2020 Advertisements الخليج 365 - متابعات أعلنت لجنة مكافحة وباء كورونا في ساحل حضرموت، اليوم الجمعة، رصد ثلاث حالات اشتباه بالفيروس، في المكلا والشحر وغيل باوزير.

وأشارت في بيان، إلى عدم تسجيل أي وفيات جديدة بالفيروس، موضحة عدم استقبال أي حالات جديدة في مراكز العزل. وناشدت المواطنين الالتزام بالحجر المنزلي والتواصل مع فرق الاستجابة السريعة في حالة الشعور بأعراض الإصابة بفيروس كورونا

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