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عدن - ياسمين التهامي - لحظات مرعبة: البحر يبتلع قرية بكامل سكانها .. لكن في النهاية حدثت المفاجأة (فيديو)





تسبب انهيار أرضي قوي إلى جرف قرية صغيرة مؤلفة من ثمانية منازل إلى البحر، في مقاطعة في نمارك في أقصى شمال النرويج، لكن في النهاية فاجأت السلطات المواطنين بالتدخل عبر الهيلوكبتر والتمكن من إنقاذ البعض. وقام أحد السكان المحليين بتصوير لقطات مرعبة ترصد لحظة انجراف المنازل، في حين باشرت السلطات المختصة عمليات الإنقاذ عن طريق الجو والبحر. وتم إجلاء بعض سكان القرية بواسطة طائرات هليكوبتر، فيما تراقب هيئة الموارد المائية والطاقة النرويجية الوضع، تحسبا لانهيارات جديدة. يشار إلى أن الانهيارات الأرضية تمثل خطورة جيولوجية هامة في معظم أنحاء النرويج، ويتمثل الانهيار الأرضي بحركة الصخور والتربة.







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