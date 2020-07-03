مسؤول تركي يكشف عن الدور الإماراتي في اليمن ويطالب مجلس الأمن بالضغط

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – انقرة



قال المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سنيرلي أوغلو، : “ما تقوم به الإمارات في اليمن يشكل جريمة حرب”.. مؤكداً أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وثقت إرسال الإمارات لمئات المرتزقة إلى اليمن، بالاضافة الى استخدامها لمقاتلين أطفال، وتمويلها الجماعات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة.

وأضاف في رسالة بعثها إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الإمارات تسببت في مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في اليمن وأنها تستخدم سلاح “تجويع الملايين”.

واتهم المسؤول التركي، الإمارات بتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي في العديد من الدول والمناطق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، داعيا مجلس الأمن الدولي لتذكير البلد الخليجي بمسؤولية الامتثال للقانون الدولي والإنساني.

وبحسب وكالة “الأناضول”، التي نقلت مضامين الرسالة فإن الإمارات مارست سياسات “تخريبية” من أجل قمع الحركات الديمقراطية في المنطقة، والسعي للسيطرة عليها.

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