حريق يلتهم منزل محافظ شبوة وسماع دوي انفجارات (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - اندلع حريق هائل وسُمع دوي انفجارات في منزل محافظ شبوة محمد صالح بن عديو ، في مدينة عتق مركز المحافظة الواقعة جنوبي اليمن . وقال مصدر محلي ان حريقا، اندلع في منزل المحافظ ،وسمعت عدة انفجارات لقذائف ولم تعرف بعد اسباب الحادثة . الجدير بالذكر أن بن عديو ، نجا من محاولات اغتيال سابقة ، كان آخرها انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه أثناء عودته من مقر المحافظة الى منزله . وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمنزل المحافظ أثناء الحريق، مرجحين أن يكون سببه على ما يبدو ماس كهربائي. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها Advertisements العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

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