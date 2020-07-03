شكرا لمتابعة خبر عن الجيش : يكبد الحوثيون خسائر كبيرة خلال الساعات الماضية في الساحل الغربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت الساحة اليمنية، تكبد الحوثيين خسائر كبيرة بشرية ومادية خلال الساعات الماضية، في 4 قطاعات بجبهة الساحل الغربي اليمني، جراء خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

ووفقا لموقع العربية، أكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة اليمنية، في بيان، مساء الخميس، أن تعزيزات وصلت عبر خط زبيد للحوثيين المتمركزة في مناطق غير ذات قيمة عسكرية جنوب مديرية التحيتا، وحاولت المليشيات التسلل إلى مزارع النخيل شرق منطقة الجبلية في ذات المديرية ولكن دون جدوى.

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وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة اليمنية، أن تعزيزات وتحركات جماعة الحوثي كانت مرصودة بدقة وسرعان ما انتهت بالفشل الذريع ومصرع وجرح عدد من المتسللين وإجبار البقية على الفرار. كما تم إخماد مصادر نيرانها التي استهدفت قرى ومزارع المواطنين. ووزع الإعلام العسكري مشاهد ليلية تظهر جانبا من الاشتباكات شرق الجبلية.

وحققت القوات المشتركة، إصابات مباشرة في مخابئ بقايا جيوب جماعة الحوثي موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم أثناء استهدافهم الأحياء السكنية في مركز مديرية التحيتا وقرى ومزارع المواطنين شرق الجاح بمديرية بيت الفقيه وجنوب مدينة الدريهمي، والأحياء السكنية في مركز مديرية حيس، وفقا للإعلام العسكري