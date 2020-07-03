شكرا لمتابعة خبر عن قيادي عسكري بارز : خسارة الحوثيون في قانية بشهر واحد كبيرة جدّاً .. توازي خسائرهم السابقة كلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد قائد اللواء 117 مشاة العميد أحمد حسين النقح، أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء كبّدوا جماعة الحوثي ، خلال شهر يونيو الماضي، خسائر بشرية ومادية كبيرة جدّاً توازي خسائرها مجتمعة خلال الفترة الماضية.

وأضاف العميد النقح في تصريح "للمركز الإعلامي للقوات المسلحة"، بأن "الحوثي يراهن على الوهم وسيأتي يوم ويفقد كل ما لديه سواء من المخزون البشري أو من العتاد".

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وأشار إلى أن قوات الجيش لديها معرفة دقيقة بنقاط ضعف العدو ونجحت في تنفيذ كمائن وعمليات استدراج نوعية ألحقت بجماعة الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والمعدّات، علاوة على الخسائر التي تتلقاها بفعل غارات التحالف التي تستهدف تحصيناتها وتعزيزاتها بشكل دقيق.

وذكر العميد النقح، أن قيادات ومشرفي الحوثي يفرون من الجبهات ويتركون جثث قتلاهم وعناصرهم الجرحى على الأرض دون أن يلتفتوا لصرخاتهم وتوسّلاتهم، مؤكّداً أن هذا سلوك متأصّل في تكوين جماعة الحوثي وثقافتها العنصرية.