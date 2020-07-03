شكرا لمتابعة خبر عن مستشار رئيس الجمهورية بن دغر: يكشف رسميا حقيقة ترشحه لمنصب رئيس الحكومة اليمنية ويتحدث عن تزاحم الأسماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد رئيس الوزراء السابق احمد عبيد بن دغر ان اليمن تمر بظروف كارثية. وشدد بن دغر على ان رئاسة الحكومة ليست مغنم حتى تتزاحم حولها الأسماء. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: القبض على ثلاثة يمنيين أعيان مع نساء في أحد الفنادق وهم في وضع شاذ شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة شاهد : الفنانة نسرين طافش بالمؤخرة الصناعية الجديدة (صورة وفيديو ) شاهد : السعودية الشهيرة أمل الشهراني تنشر صورة عارية من داخل البحر .. وموجة غضب تشتعل ضدّها Advertisements العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف : تفاجئ اليمنيين بتوقعات جديدة وتتحدث عن اصابة الرئيس الامريكي ترامب ونهاية مرعب للعالم شاهد بالفيديو : الفنانة انجي خوري تكشف عن مؤخرتها وملابسها الداخلية .. في وصلة رقص مثير هيستيرية على احدى جسور العاصمة السورية دمشق سعودية : تطلب من ابنتها التي تسببت بوفاتها بفيروس كورونا مسامحتها وهكذا كان الوداع الحزين في الحظات الأخيرة لها (فيديو) الداعية السعودي صالح المغامسي .. يصدم الجميع ويثير جدل كبير وسط متابعيه بعد تغريدة غريبة عن معاوية في نكاح النساء والحائط شاهدوا : بفستان ضيق يظهر جميع مفاتن جسدها .. الفنانة شمس الكويتية تُهدي حكام الامارات وصلة رقص ساخنة احتفاءً برفع الحظر!؟(فيديو جرئ) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واضاف بالقول: "من سيسعى لهذه المهمة اليوم - ولست منهم - لابد أنه يدرك حجم وثقل المسؤولية، إنها الأمانة التي خشيت من حملها الجبال. نحن نمر بظروف كارثية، غاب فيها العقل وتحكمت فينا الأهواء، ولكنها اليمن ستنتج ولو لاحقاً أسباب قوتها واتحادها ومناعتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشار رئيس الجمهورية بن دغر: يكشف رسميا حقيقة ترشحه لمنصب رئيس الحكومة اليمنية ويتحدث عن تزاحم الأسماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.