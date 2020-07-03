شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. احتراق منزل محافظ شبوة الان والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اندلع حريق هائل في عتق عاصمة محافظة شبوة شرق البلاد بسبب التماس كهربائي. وقال مصدر محلي لكريتر سكاي ان الحريق وقع داخل كنتيرة. ونوه احتراق كنتيرة في حوش محافظ شبوة الاستاذ/محمد صالح بن عديو بسبب التماس كهربائي وتم السيطرة على الحريق واخماده. واختتم لاتوجد اي اصابات والامور سليمة وكل ماينشر عن استهداف للحوش او خلافه غير صحيح .



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